Russia, ufficiale dell’aeronautica muore in esplosione auto a San Pietroburgo

Un ufficiale dell’aeronautica russa è morto nell’esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. Lo riferisce il quotidiano russo Fontanka secondo cui l’auto è esplosa dopo che il conducente aveva iniziato ad allontanarsi dalla propria abitazione. Stando alle prime informazioni, all’interno del veicolo è esploso un ordigno artigianale. L’uomo è morto sul colpo. Secondo la testata, la vittima è un tenente colonnello delle forze aerospaziali e della difesa aerea. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La Direzione investigativa principale del Comitato investigativo russo di San Pietroburgo ha comunicato di aver avviato un’inchiesta.