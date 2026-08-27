Pakistan, la veglia per i 14 neonati morti nell’incendio in ospedale

In Pakistan si è tenuta giovedì una veglia sul luogo del devastante incendio in un ospedale che ha causato la morte di 14 neonati, mentre gli investigatori nominati dal primo ministro sono arrivati sul posto per accertare le cause del rogo. Durante la veglia, alcuni esponenti della società civile si sono seduti sul pavimento dell’ospedale accanto a file di candele accese, mentre cartelli scritti a mano esprimevano dolore e rabbia. “Investigatori, non altre tombe per i nostri bambini”, si legge su uno dei manifesti.