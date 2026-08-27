Campi Flegrei, in Consiglio regionale bocciata la richiesta di Stato di Emergenza

Durante la seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale della Campania dedicata all’emergenza bradisismica dei Campi Flegrei è stata bocciata la richiesta di Stato di Emergenza avanzata dall’opposizione. A margine della seduta il presidente della Regione Roberto Fico ha dichiarato: “Dobbiamo lavorare sul Decreto, perché gli emendamenti possono aiutare a fare degli avanzamenti importanti che da solo lo Stato di Emergenza non può fare”. Per Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione “E’ un atto di autentica irresponsabilità da parte della maggioranza respingere lo Stato di Emergenza, un affronto ai cittadini dei Campi Flegrei”. Ciro Buonajuto, presidente Commissione Affari Istituzionali ha sottolineato l’importanza di far ripartire l’economia nei Comuni dei Campi Flegrei: “Bisogna evitare che le attività commerciali si fermino e occorre far rientrare i cittadini nelle loro case in sicurezza senza anticipare denaro”. Favorevole alla richiesta di Stato di Emergenza Michela Rostan, consigliere della Lega ” Non capiamo a chi faccia paura questa richiesta che avrebbe consentito un utilizzo più immediato di risorse, auspicavamo un cambio di passo che purtroppo non c’è stato”.