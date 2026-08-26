Morta Dolly Parton, bandiera a mezz'asta alla Casa Bianca

Bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca in onore di Dolly Parton, morta di cancro martedì 25 agosto all’età di 80 anni. La cantante e attrice americana, autrice di successi come “Jolene” e “I Will Always Love You”, era un’icona della musica country.

Il suo fascino e il suo umorismo l’hanno resa una figura amata da tutte le generazioni americane.