Video shock di Ben-Gvir: "Ci sarà una forca per l'impiccagione e cabine per assistere alle esecuzioni"

Nuovo video shock di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele. “Questa è la struttura, è qui che i terroristi verranno giustiziati. Ci sarà una forca per l’impiccagione. Cabine di osservazione dove le vittime del crimine possono venire a guardare, come negli Stati Uniti tra l’altro”, ha detto il leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit in un video diventato virale sui social nel quale mostra il luogo dove verrà realizzato un centro per le esecuzioni. “Stiamo mantenendo le promesse fatte. Guardate, c’era chi aveva sottovalutato la situazione. Questo posto ora sta iniziando a prendere forma. La struttura è in fase di costruzione”, ha aggiunto.