Roma, arrestato tassista pusher: a Fiumicino con 1,3 kg di hashish

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma in servizio presso l’Aeroporto internazionale di Fiumicino, hanno arrestato in flagranza di reato un tassista sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di hashish. I Baschi Verdi del Gruppo di Fiumicino, insospettiti dallo stato di agitazione dell’uomo nel corso di un normale controllo, hanno ispezionato accuratamente il taxi, scoprendo che all’interno del vano portabagagli erano occultati cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 grammi. Sulla persona è stata invece rinvenuta la somma di 1.150 euro. La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, eseguita con la collaborazione delle unità cinofile in forza al Reparto, ha permesso di rinvenire ulteriori 8 panetti di hashish del peso complessivo di 800 grammi, un bilancino di precisione, materiale e strumenti per il confezionamento, oltre a 19.000 euro in contanti.