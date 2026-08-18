Baseball: Minions invadono il Citi Field di New York prima della partita dei Mets

Gli spettatori del Citi Field a New York hanno assistito alla gioiosa invasione di Minions che si sono uniti ai Mets per l’allenamento di battuta prima della partita della squadra contro i San Diego Padres (vinta dalla compagine della Grande Mela), ballando sul campo e partecipando ai festeggiamenti pre-partita.

I piccoli esseri gialli hanno celebrato l’imminente uscita di “Minions & Monsters” in streaming e su DVD. I Minions hanno continuato a partecipare ai festeggiamenti per tutta la giornata, facendo la loro comparsa tra un inning e l’altro e incontrando i tifosi.