Ucraina, attacco record di droni sulla Russia: le immagini delle esplosioni

(LaPresse) L’Ucraina ha lanciato centinaia di droni contro il territorio russo nella notte tra sabato e domenica, in uno dei più grandi attacchi aerei condotti da Kiev dall’inizio della guerra. Secondo il Ministero della Difesa russo, le forze di Mosca hanno abbattuto 822 droni ucraini. Circa 600, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, erano diretti verso la capitale russa e circa un terzo sarebbe stato distrutto sopra la regione di Mosca. Il governatore della regione, Andrey Vorobyov, ha riferito della morte di un uomo di 83 anni, dopo che un drone ha colpito un’abitazione privata. Un altro attacco ha provocato un incendio in un magazzino appartenente a Wildberries, uno dei principali operatori russi del commercio al dettaglio. Un video diffuso dal canale Telegram indipendente russo Astra mostra colonne di fumo nero levarsi dalla zona di Podolsk, nella regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito complessivamente di almeno sei vittime legate all’ondata di attacchi con droni.