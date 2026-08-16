Terremoto in Indonesia, i soccorritori cercano di raggiungere i villaggi isolati

(LaPresse) In Indonesia proseguono le operazioni di soccorso dopo il potente terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito la provincia di Nusa Tenggara Orientale, sull’isola di Flores. A un giorno dal sisma, le squadre di emergenza stanno cercando di raggiungere le comunità rimaste isolate dalle frane. Il terremoto ha provocato almeno 47 morti e oltre 100 feriti, mentre migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Secondo l’USGS, il sisma ha avuto epicentro a circa 68 chilometri a nord-nord-ovest di Ende, a una profondità di circa 10 chilometri al largo della costa di Flores. Le squadre di soccorso stanno cercando di superare i detriti provocati dalle frane per raggiungere i villaggi più remoti. Nel frattempo, gli operatori umanitari hanno iniziato a distribuire riso, pasti pronti, acqua potabile, coperte e medicinali, mentre vengono allestiti rifugi temporanei per gli sfollati. Tra le principali difficoltà ci sono il ripristino dell’elettricità e delle comunicazioni e la consegna degli aiuti alle comunità rimaste isolate. Il sisma ha scosso gran parte dell’isola di Flores, provocando il panico tra la popolazione. Secondo l’agenzia indonesiana per le emergenze, oltre 900 abitazioni sono state distrutte e quasi altre 450 hanno riportato danni. Circa 5.000 persone sono state costrette a trovare riparo in strutture temporanee.