Indonesia, case distrutte dopo il terremoto di magnitudo 7,7 a Flores

(LaPresse) Gli abitanti della provincia indonesiana di Nusa Tenggara Orientale stanno valutando i danni provocati dal potente terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito al largo dell’isola di Flores. Il sisma ha causato almeno 47 morti, il crollo di diversi edifici e il ferimento di decine di persone, seminando il panico in una delle aree dell’Indonesia più esposte al rischio sismico. Le autorità hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Nel villaggio di Waemowol, nel distretto di Manggarai Occidentale, i residenti hanno ispezionato un’abitazione gravemente danneggiata dal terremoto. Dopo il sisma, le autorità avevano emesso un’allerta tsunami, invitando la popolazione delle zone costiere a raggiungere aree più elevate. L’allarme è stato successivamente revocato dopo che l’agenzia meteorologica indonesiana non ha rilevato variazioni significative del livello del mare tali da rappresentare una minaccia per le comunità costiere. Le operazioni di soccorso sono rese più difficili anche dalle interruzioni di corrente. Il capo della polizia di Nusa Tenggara Orientale, Rudi Darmoko, ha spiegato che i blackout hanno ostacolato la diffusione delle informazioni sull’impatto del terremoto nelle città e nei villaggi, complicando le attività di ricerca e soccorso.