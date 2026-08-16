Ferragosto a Roma, controlli della Polizia: 2.500 persone identificate

(LaPresse) In occasione del Ferragosto, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio della Capitale e nelle principali località balneari e lacustri. Le operazioni, svolte il 14 e 15 agosto, hanno interessato Anzio, Nettuno, Ostia, Ladispoli, Fiumicino, Civitavecchia e Castel Gandolfo, con l’impiego di oltre 500 agenti. Durante i controlli sono state identificate 2.500 persone, di cui 433 con precedenti di polizia, e sono stati verificati 1.300 veicoli. Gli agenti hanno elevato 40 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, principalmente per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per irregolarità relative alla revisione periodica dei veicoli. I controlli hanno riguardato anche 26 esercizi commerciali, con quattro sanzioni amministrative per violazioni della normativa di settore. Sono state inoltre effettuate verifiche in due siti interessati dall’accensione di fuochi d’artificio e dal relativo utilizzo di artifizi pirotecnici. L’attività straordinaria ha coinvolto in particolare le aree del litorale romano, le località balneari e i principali luoghi di ritrovo frequentati durante il Ferragosto.