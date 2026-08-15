Usa, sparatoria alla Virginia State University: 5 feriti, uno è grave

(LaPresse) Una sparatoria alla Virginia State University, in Virginia, ha provocato il ferimento di cinque persone e portato alla chiusura del campus nelle prime ore di sabato. La sparatoria è avvenuta nei pressi dei Quad Annexes, all’esterno delle residenze universitarie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del campus e quelli della contea di Chesterfield, che hanno avviato le indagini. Secondo la polizia della contea, al loro arrivo gli agenti hanno trovato cinque persone ferite da colpi d’arma da fuoco. Tutte sono state trasportate in ospedale. Una delle vittime, inizialmente indicata in condizioni gravi, è ora in condizioni critiche, mentre le altre quattro hanno riportato ferite non gravi. L’università ha riferito che la sparatoria avrebbe coinvolto più sospetti e ha invitato studenti e personale a evitare l’area interessata. La Virginia State University è un’università pubblica storicamente afroamericana con sede a Ettrick, circa 40 chilometri a sud di Richmond. L’ateneo conta circa 5.700 studenti. L’episodio si è verificato a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno accademico. Le residenze universitarie avevano riaperto la scorsa settimana e le lezioni erano previste per lunedì. Le autorità e l’università stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica della sparatoria e individuare i responsabili.