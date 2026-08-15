Papa Leone XIV all’Angelus: "Preghiamo per i popoli colpiti dalle guerre"

(LaPresse) Da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rivolto un pensiero alle popolazioni colpite da guerre, persecuzioni e tragedie, durante l’Angelus dell’Assunta. Il Pontefice ha affidato alla preghiera alla Vergine Maria le comunità che, in diverse parti del mondo, hanno bisogno di conforto e speranza. “Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria”, ha detto il Santo Padre, ricordando anche i popoli ucraino e russo, entrambi legati da una particolare devozione alla Santa Madre di Dio. Prevost ha quindi rivolto la sua attenzione ai cristiani che subiscono discriminazioni o persecuzioni a causa della loro fede, invocando per loro protezione e vicinanza. Infine, Leone XIV ha ricordato la Colombia, colpita dal devastante terremoto dei giorni scorsi. “Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto”, ha affermato, esprimendo vicinanza alle vittime e a quanti sono impegnati nella difficile fase della ricostruzione. Un appello alla preghiera e alla solidarietà rivolto, nel giorno dell’Assunta, alle popolazioni che continuano a vivere situazioni di sofferenza e di emergenza