Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 14 agosto 2026

Ultima ora

Stati Uniti, la portaerei USS George Washington verso il Medio Oriente

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La portaerei USS George Washington, di stanza nel Pacifico, ha iniziato a dirigersi verso il Medio Oriente dopo che sono emerse notizie relative a problemi di salute mentale e di rifornimenti a bordo della USS Abraham Lincoln, da tempo in missione.
La Lincoln ha sostenuto la guerra di Washington contro l’Iran e la sua missione ha comportato un periodo ininterrotto in mare da record, pari a oltre 260 giorni. Diversi legislatori democratici stanno esercitando pressioni sul Pentagono affinché renda conto delle condizioni a bordo della portaerei, che giovedì il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito “completamente travisate”.
I dispiegamenti prolungati delle portaerei durante il conflitto con Teheran hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’impatto sui membri delle forze armate, lontani da casa per lunghi periodi, nonché alla crescente sollecitazione a cui sono sottoposte la nave e le sue attrezzature.