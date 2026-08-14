Stati Uniti, la portaerei USS George Washington verso il Medio Oriente

La portaerei USS George Washington, di stanza nel Pacifico, ha iniziato a dirigersi verso il Medio Oriente dopo che sono emerse notizie relative a problemi di salute mentale e di rifornimenti a bordo della USS Abraham Lincoln, da tempo in missione.

La Lincoln ha sostenuto la guerra di Washington contro l’Iran e la sua missione ha comportato un periodo ininterrotto in mare da record, pari a oltre 260 giorni. Diversi legislatori democratici stanno esercitando pressioni sul Pentagono affinché renda conto delle condizioni a bordo della portaerei, che giovedì il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito “completamente travisate”.

I dispiegamenti prolungati delle portaerei durante il conflitto con Teheran hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’impatto sui membri delle forze armate, lontani da casa per lunghi periodi, nonché alla crescente sollecitazione a cui sono sottoposte la nave e le sue attrezzature.