Regno Unito, a Londra la giornata più calda dell'anno: raggiunti i 38,1 gradi

Giovedì, nel sud-ovest di Londra, le temperature hanno raggiunto provvisoriamente i 38,1 gradi, rendendo questa giornata la più calda dell’anno finora in Gran Bretagna e la quinta più calda mai registrata, secondo quanto riferito dal Met Office britannico.

È stata la seconda volta quest’anno che le temperature nel Paese hanno raggiunto i 38 gradi. L’unico altro anno in cui tale soglia è stata raggiunta due volte è stato il 2022. Il dato di giovedì ha superato il precedente massimo annuale registrato il 26 giugno. Il Met Office ha affermato che il Paese è sulla buona strada per registrare l’estate più calda dall’inizio delle rilevazioni.