Iran, i Pasdaran: "Hormuz rimane sotto il controllo di Teheran. Bugie dagli Usa"

Giovedì il comando militare congiunto dell’Iran ha dichiarato che nessuna nave può attraversare in sicurezza lo Stretto di Hormuz senza il permesso e la supervisione di Teheran. A dirlo è stato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya, che ha respinto le dichiarazioni degli Stati Uniti secondo cui le imbarcazioni stanno attraversando lo Stretto normalmente.

“Le affermazioni infondate degli Stati Uniti non sono altro che falsità e menzogne“, ha detto, definendole un segno della “disperazione e dell’impotenza delle forze armate” di Washington.

Zolfaghari ha aggiunto che le forze armate iraniane stanno monitorando tutti i movimenti dei “nemici americani e sionisti” nella regione e risponderanno a qualsiasi minaccia “con una reazione più schiacciante e severa che mai”.