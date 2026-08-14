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venerdì 14 agosto 2026

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Iran, i Pasdaran: "Hormuz rimane sotto il controllo di Teheran. Bugie dagli Usa"

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Giovedì il comando militare congiunto dell’Iran ha dichiarato che nessuna nave può attraversare in sicurezza lo Stretto di Hormuz senza il permesso e la supervisione di Teheran. A dirlo è stato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya, che ha respinto le dichiarazioni degli Stati Uniti secondo cui le imbarcazioni stanno attraversando lo Stretto normalmente.
Le affermazioni infondate degli Stati Uniti non sono altro che falsità e menzogne“, ha detto, definendole un segno della “disperazione e dell’impotenza delle forze armate” di Washington.
Zolfaghari ha aggiunto che le forze armate iraniane stanno monitorando tutti i movimenti dei “nemici americani e sionisti” nella regione e risponderanno a qualsiasi minaccia “con una reazione più schiacciante e severa che mai”.