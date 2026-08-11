Spin Time, Anna Foglietta al presidio: "Questo luogo deve esistere, osceno chiuderlo"

“Spin Time è un luogo che funziona. Intanto è un luogo, e in una città come Roma che di luoghi purtroppo in questo momento ne ha un disperato bisogno, mi sembra un’oscenità chiuderlo”. Anna Foglietta, attrice, su quello che sta succedendo a Spin Time ha le idee chiare e per questo ha voluto esserci oggi al presidio. Il palazzo occupato della Capitale è stato evacuato e messo sotto sequestro nella notte tra il 29 e il 30 luglio a causa di un principio d’incendio, costringendo centinaia di persone a lasciare la propria casa.

“È un luogo che funziona – ha spiegato Foglietta in una pausa del monologo letto al presidio – è un esempio di come persone anche molto diverse le une dalle altre possano coabitare. È un luogo dove si fa cultura, è un luogo dove si fa scambio, è un luogo dove si fa una politica con una cittadinanza attiva davvero reattiva e dico reattiva nel senso che ha dei reagenti a questa sua funzione generale. E perché chiuderlo? Sono qui perché credo sia fondamentale oggi più che mai testimoniare quello che succede vicino e lontano da noi”, ha proseguito l’attrice.

“Tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo storico non riesco a raccontarlo con una sola parola perché non esiste una parola che vada oltre l’orrore. Credo che se c’è qualcosa che noi, come artisti e quindi portatori sani di un pensiero, possiamo fare è proprio quello di testimoniare. Testimoniare la verità, testimoniare la realtà e custodirla per tutte le persone che verranno e per tutte le persone che sono in questo momento presenti e che vivono esattamente questo tempo per consigliargli di aprire gli occhi, per consigliargli di non chiudere il cuore, per consigliargli di esserci davvero con le azioni perché di azioni ne abbiamo bisogno ma anche col pensiero”.