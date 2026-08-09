Yemen, operazioni dell'esercito contro gli Houthi: parla il portavoce delle forze armate

Sabato l’esercito yemenita ha dichiarato di aver lanciato attacchi contro i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, nell’ambito della risposta alle recenti offensive dei ribelli che hanno causato la morte di decine di soldati e civili nello Yemen centrale e orientale. Il colonnello Majed al-Nazili, portavoce delle forze armate, ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira le “forze e le capacità” degli Houthi su diversi fronti, senza fornire ulteriori dettagli. Ha aggiunto che le operazioni miravano a difendere la “sicurezza dell’esercito e del suo eroico personale, nonché a proteggere i civili disarmati dai subdoli e ripetuti attacchi terroristici” perpetrati dagli Houthi a Marib e Hadramout. Una recente escalation tra gli Houthi, il governo internazionalmente riconosciuto e la coalizione a guida saudita che lo sostiene minaccia di riaccendere la guerra civile in Yemen, dopo una tregua durata quattro anni a partire dal 2022.