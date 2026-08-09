Porto Rico, a San Juan la fiera delle auto d'epoca: Mustang, Maserati e DeLorean in mostra

A San Juan, Porto Rico, è stata inaugurata la “Grand Antique and Classic”, giunta ormai alla sua terza edizione, presso lo stadio Hiram Bithorn Oltre 500 veicoli d’epoca, classici ed esotici hanno invaso lo stadio, che ospitava anche una pista dove i piloti potevano mettere in mostra i loro potenti motori. Auto molto apprezzate dal pubblico, come le Mustang rosse e le Maserati, hanno condiviso lo spazio con vecchie Jeep Willis e altre auto classiche americane. La fiera delle auto d’epoca dura fino a domenica, ma gli organizzatori sono soddisfatti del numero di visitatori e promettono di tornare l’anno prossimo.