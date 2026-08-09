Gaza, la spiaggia diventa un rifugio contro il caldo tra le macerie

La spiaggia di Gaza City si riempie di palestinesi in cerca di sollievo dal caldo torrido dell’estate. Dopo oltre due anni di guerra, con gran parte della Striscia devastata, il mare è diventato uno dei pochi luoghi dove trascorrere qualche ora lontano dalle temperature soffocanti. Famiglie e bambini si sono riversati sulla costa, mentre migliaia di sfollati hanno trovato rifugio proprio lungo le spiagge, montando le proprie tende a pochi passi dal mare. Per molti, infatti, le sistemazioni di fortuna diventano insostenibili nelle ore più calde, perché il calore rimane intrappolato all’interno. La costa è così diventata non soltanto un rifugio per chi cerca un momento di sollievo, ma anche uno degli ultimi spazi di aggregazione e svago rimasti nella Striscia. Negli ultimi giorni, inoltre, gli attacchi e i bombardamenti israeliani si sono attenuati, offrendo ai palestinesi una tregua dopo mesi di guerra e distruzione.