Colombia, autobomba esplode a un casello in autostrada: il luogo dell'attentato

Sabato è esplosa un’autobomba nel sud-ovest della Colombia, secondo quanto riferito dall’esercito, all’indomani del giuramento di Abelardo de la Espriella come nuovo presidente della Colombia. L’esercito ha affermato che l’attacco è stato compiuto da due gruppi dissidenti delle ormai sciolte Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC). Tali gruppi non hanno accettato l’accordo di pace che le FARC hanno firmato dieci anni fa con il governo colombiano. L’esplosione è avvenuta presso un casello autostradale sulla Panamericana, la principale arteria stradale del sud-ovest del Paese. L’esercito ha riferito che due guardie di sicurezza hanno riportato ferite lievi nell’attacco. Una delle guardie ha riferito alle autorità che l’esplosione è stata causata da un veicolo abbandonato da un individuo fuggito in motocicletta. L’attacco è avvenuto sulla strada che collega i dipartimenti del Cauca e della Valle del Cauca, la cui capitale, Cali, ha ospitato venerdì la cerimonia di insediamento di de la Espriella.