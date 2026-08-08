Thailandia, fiori e preghiere sul luogo della sparatoria in una scuola

Sabato, molte persone hanno reso omaggio alle vittime della tragica sparatoria avvenuta in una scuola thailandese, il giorno dopo che uno studente aveva aperto il fuoco contro diverse persone in un istituto superiore nei pressi di Bangkok, uccidendone almeno cinque e ferendone più di venti. Secondo le autorità, l’autore della sparatoria – un quattordicenne – avrebbe anche ucciso i nonni nella casa di famiglia, prima di togliersi la vita all’interno della scuola. Cinque membri del personale scolastico, tra cui insegnanti e personale amministrativo, hanno perso la vita nella sparatoria avvenuta intorno alle 10:00 presso la scuola Debsirin Nonthaburi, nella provincia di Nonthaburi (a nord-ovest di Bangkok); la notizia è stata confermata sul posto dal vice ministro degli Interni, Polapee Suwunchwee. L’ospedale di Bangyai, situato a circa 5 chilometri dalla scuola, ha riferito che 23 persone sono rimaste ferite – la maggior parte delle quali colpite da arma da fuoco – e che 10 di esse versano in condizioni critiche.