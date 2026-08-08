Nel Canavese vendemmia al via prima di Ferragosto, Marcello Borsetto: "È la più anticipata di sempre"

Nel Canavese la vendemmia 2026 prende il via già prima di Ferragosto: si prospetta come la più anticipata a memoria d’uomo, ennesimo segnale di un cambiamento climatico ormai strutturale. Negli ultimi dieci anni le raccolte anticipate sono diventate la norma, con estati sempre più calde e secche che costringono i produttori ad adattare i ritmi di lavoro in campo e in cantina per tutelare la qualità del prodotto. “In questo caso siamo nella vendemmia più anticipata di sempre, siamo mediamente 30 giorni in anticipo rispetto a quello che dovrebbe essere la tabella di marcia”, spiega Marcello Borsetto, titolare dell’azienda Agricola Fratelli Borsetto di Piverone (Torino). “Abbiamo visto che c’è quasi un anticipo di un mese abbondante sulle date più classiche – aggiunge – per i prossimi anni sicuramente dovremmo gestire queste situazioni di cambiamento climatico molto importante e adeguarci con sistemi di irrigazione, gestire anche le possibilità di violenti temporali quindi vigneti molto più resistenti”.