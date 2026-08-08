Controlli alle frontiere, italiani atterrati a Madrid: "Eravamo preoccupati ma nessun controllo"

“Ero preoccupata e invece per fortuna è andato tutto liscio”, “sono arrivata da Milano-Bergamo e non c’è stato nessun controllo particolare”. Lo dice a LaPresse Ilaria, una ragazza italiana atterrata all’aeroporto di Madrid-Barajas nel giorno in cui sono iniziati in Spagna i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per i viaggiatori provenienti dall’Italia. La misura è stata annunciata ieri sera dal governo di Pedro Sanchez, dopo che Roma non ha accolto la richiesta di Madrid di revocare la sospensione dell’accordo Schengen per i passeggeri in arrivo dalla Spagna, dopo la crisi migratoria a Ceuta. “Non ci hanno fatto nessun controllo, eravamo molto preoccupati invece non ci hanno proprio guardato, nè all’uscita nè adesso che siamo arrivati, neanche prima di salire sull’aereo”, racconta un’altra passeggera italiana. A nessuno di loro sono stati chiesti i documenti e non hanno notato neanche una presenza maggiore di agenti della polizia nello scalo. Il ministero dell’Interno spagnolo ha precisato che i controlli vengono effettuati a campione e che le verifiche sono state disposte per circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati in aereo, ovvero una media di 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 persone su aerei di grandi dimensioni. La Spagna aveva chiesto all’Italia di revocare i controlli aggiuntivi, sottolineando che Ceuta ha un regime speciale e che nessun migrante arrivato nella città autonoma può muoversi liberamente nello spazio Schengen.