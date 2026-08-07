Taiwan, esercitazioni per un possibile attacco militare: tutta la città si ferma

A Taiwan, nella città meridionale di Kaohsiung, si è tenuta un’esercitazione che simulava un attacco aereo sulla città, bloccando tutti i mezzi di trasporto per mezz’ora. Durante questo lasso di tempo i veicoli hanno dovuto accostare sul ciglio della strada e anche la metropolitana ha dovuto interrompere la circolazione. Gli agenti della polizia municipale hanno ordinato agli automobilisti e ai motociclisti di parcheggiare sul ciglio della strada durante i 30 minuti dell’esercitazione. Anche alle persone presenti nelle strutture di trasporto sotterraneo è stato chiesto di accovacciarsi e proteggersi la testa durante le esercitazioni. Le esercitazioni annuali “Huang Kuang” sono iniziate mercoledì e proseguiranno fino al 14 agosto in varie località dell’isola. Le esercitazioni con fuoco reale metteranno alla prova la capacità dell’esercito taiwanese di sostenere operazioni di difesa 24 ore su 24, nonché di contrastare le ‘tattiche della zona grigia’ della Cina, che si fermano appena prima di sfociare in una guerra aperta.