Phoenix, tempesta di polvere avvolge la città

Secondo gli scienziati, la tempesta di polvere che all’inizio della settimana ha avvolto l’area di Phoenix in una fitta foschia è stata tra le più intense a colpire la regione negli ultimi anni. La tempesta è durata 15 ore e ha fatto registrare una concentrazione di polvere superiore a 6.000 microgrammi per metro cubo, secondo i ricercatori dell’Arizona State University. Si è trattato soltanto della quinta tempesta di polvere a raggiungere tale categoria negli ultimi 16 anni, ha affermato Randall Cerveny, docente presso la School of Geographical Sciences and Urban Planning dell’ASU.