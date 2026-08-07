Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 8 agosto 2026

Ultima ora

Milano, arrestati 5 agenti della polizia locale: uno di loro respinge le accuse davanti al gip

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

“Il mio assistito ha risposto alle domande tanto del gip quanto del pubblico ministero, dichiarando la propria posizione”. A dirlo è Pietro Stimolo, difensore di uno dei cinque agenti della polizia locale arrestati per peculato e falso a Milano, all’uscita dal carcere di San Vittore dopo l’interrogatorio di garanzia. L’agente ha respinto l’accusa. “Siamo fiduciosi che possa esserci una riforma della misura cautelare in atto, così come è stato richiesto. Ovvero la revoca, in subordine i domiciliari”, ha proseguito Stimolo. La contestazione al suo assistito si limita a un solo fatto, quello del 16 luglio, ossia la sottrazione di 1.400 euro a un uomo arrestato per droga. “Ha fornito la sua versione a tutte le domande poste dal gip e dal pubblico ministero ribadendo di non aver avuto tornaconti personali”, ha aggiunto il legale. Gli interrogatori si sono svolti nel pomeriggio davanti al gip Elio Sparacino. L’inchiesta è condotta dal pm Giovanni Tarzia. “Ora lasciamo fare il proprio lavoro alla magistratura e a noi avvocati, poi saremo più sereni anche nel prosieguo”, ha concluso Stimolo.