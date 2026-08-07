Caso Roggero, Salvini vede gioielliere a Bollate: "Non abbiamo parlato di grazia"

“Roggero lavora tutto il giorno e abbiamo tutta la determinazione per essere vicini a lui e alla sua famiglia, anche quando magari i riflettori si spengono e la gente è in vacanza”. Lo ha dichiarato il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, in un punto stampa, al termine della visita al carcere di Bollate dove sta scontando la pena Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori. Il ministro dei Trasporti tuttavia ha evidenziato che non si è discusso della grazia: “Non ho detto nulla io, non ha detto nulla lui. Profilo assolutamente basso, riconoscimento della condanna che c’è. Poi chiunque farà le sue valutazioni nei modi e nei tempi che riterrà, non c’è nessuna pressione. Il nostro impegno è che esca il prima possibile, la condanna si può scontare o in carcere o ai domiciliari. Cerchiamo di fare il possibile”.