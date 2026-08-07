Carpi, 14 lavoratori in nero in sartoria: denunciati i titolari e maxi sanzione Sottotitolo:

Controlli dei Finanzieri della Compagnia di Carpi, in provincia di Modena, nei confronti di una ditta che opera nella sartoria hanno portato alla scoperta di 14 lavoratori, tutti extracomunitari, in nero. L’ispezione, avviata a seguito dell’attività di analisi delle informazioni acquisite dal controllo economico del territorio e finalizzato al corretto adempimento degli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, ha riguardato le posizioni lavorative di coloro i quali erano impiegati nell’esercizio dell’attività. Dalle operazioni investigative, è emerso che 14 lavoratori erano impiegati in assenza di regolare instaurazione del rapporto lavorativo. Nei confronti dell’attività economica in questione, verrà applicata una maxisanzione, fino a un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, ed è scattata la richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro finalizzata all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, in virtù dell’impiego di lavoratori in nero in misura superiore al 10% dei lavoratori regolarmente assunti. I titolari di diritto e di fatto della ditta individuale, quali datori di lavoro, sono stati denunciati.