Argentina, proteste contro legge sulla proprietà terriera: gli scontri tra polizia e manifestanti

Giovedì centinaia di persone hanno protestato e si sono scontrate con la polizia a Buenos Aires mentre il Senato argentino si riuniva per discutere un disegno di legge di riforma sulla proprietà terriera. Il partito di governo “La Libertad Avanza” ha stralciato la disposizione più controversa del provvedimento – che proponeva di eliminare o innalzare il tetto del 15% alla proprietà straniera di terreni rurali – dopo non essere riuscito a ottenere voti sufficienti a causa dell’opposizione di governatori regionali, parlamentari e figure pubbliche di spicco. Nonostante l’eliminazione delle modifiche relative alla proprietà terriera, i senatori stanno ancora valutando misure volte ad allentare i vincoli trentennali e sessantennali sull’uso del suolo nelle aree colpite da incendi, consentendo così una più rapida riqualificazione agricola o immobiliare.