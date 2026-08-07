Amanda Knox e il suo show sul delitto di Perugia: "Mi aspettavo critiche, non una petizione"

Amanda Knox si appresta a portare in scena il suo spettacolo comico al Fringe Festival di Edimburgo, proprio incentrato sul delitto di Perugia. L’americana oggi 39enne, assolta dalle accuse di aver partecipato all’omicidio della coinquilina Meredith Kercher nel 2007, ha ricevuto diverse critiche per questa scelta. Da parte della famiglia della vittima, secondo cui lo spettacolo banalizzerebbe la violenza contro le donne, e da parte di diversi altri utenti che hanno addirittura avviato una petizione online che chiede la cancellazione dello spettacolo.

Lo show si intitola “Cartwheel”, un riferimento alla storia secondo cui la Knox avrebbe fatto la ruota nella stazione di polizia dopo la morte di Meredith, e andrà in scena per 11 sere da oggi, 8 agosto, nell’ambito dell’annuale festival che si tiene nella capitale scozzese. “Non posso dire che mi aspettassi una petizione, ma mi aspettavo critiche e resistenze, nel senso che ho sempre ricevuto critiche e opposizione, indipendentemente da ciò che ho fatto”, ha dichiarato Amanda Knox in un’intervista a Sky News. “Parlo di tutte le mie esperienze, di come sia stata diffamata, ma parlo anche dell’esperienza di cercare di spiegarlo a mia figlia e di quanto possa essere assurdo”, ha aggiunto Konx.