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venerdì 7 agosto 2026

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Una tempesta di sabbia avvolge l’area di Phoenix in una fitta coltre di polvere

LaPresse
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Una tempesta di sabbia ha ricoperto l’area di Phoenix con una fitta coltre di polvere all’inizio di questa settimana. Secondo gli scienziati, è stata una delle più intense a colpire la regione negli ultimi anni. La tempesta è durata 15 ore e ha raggiunto una concentrazione di polveri superiore a 6.000 microgrammi per metro cubo, secondo i ricercatori dell’Arizona State University. È stata soltanto la quinta tempesta di sabbia negli ultimi 16 anni a raggiungere quella categoria di intensità, ha dichiarato Randall Cerveny, professore presso la School of Geographical Sciences and Urban Planning dell’ASU.