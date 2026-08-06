Una tempesta di sabbia avvolge l’area di Phoenix in una fitta coltre di polvere

Una tempesta di sabbia ha ricoperto l’area di Phoenix con una fitta coltre di polvere all’inizio di questa settimana. Secondo gli scienziati, è stata una delle più intense a colpire la regione negli ultimi anni. La tempesta è durata 15 ore e ha raggiunto una concentrazione di polveri superiore a 6.000 microgrammi per metro cubo, secondo i ricercatori dell’Arizona State University. È stata soltanto la quinta tempesta di sabbia negli ultimi 16 anni a raggiungere quella categoria di intensità, ha dichiarato Randall Cerveny, professore presso la School of Geographical Sciences and Urban Planning dell’ASU.