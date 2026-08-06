Ucraina, a Kiev si cerca rifugio nella metropolitana durante i bombardamenti russi

I residenti di Kiev hanno cercato rifugio nella metropolitana mentre le sirene d’allarme antiaereo risuonavano e missili balistici prendevano di mira la capitale ucraina. Per gli abitanti della capitale ucraina, cercare riparo nelle stazioni della metropolitana è diventato un rituale ormai familiare dopo anni di guerra. All’interno di una stazione della metro, famiglie e cittadini hanno atteso la fine dell’attacco mentre le esplosioni riecheggiavano in superficie. Secondo le autorità, nella notte tra mercoledì e giovedì gli attacchi russi con droni e bombe in varie zone dell’Ucraina hanno causato almeno tre morti e 22 feriti.