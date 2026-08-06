Traffico di migranti, rete smantellata a Cagliari: l'operazione della Polizia

Un “consolidato” asse criminale tra “El Kala (Algeria), Cagliari e Marsiglia (Francia), lungo il quale si sviluppavano le principali direttrici operative dell’organizzazione”. È quanto ricostruito dalle indagini relative all’operazione, denominata “Phantom”, condotta dal Servizio Centrale Operativo (Sco) della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Cagliari, con il supporto della Sisco, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini hanno consentito di ricostruire almeno cinque traversate clandestine partite dalla città algerina di El Kala e dirette verso le coste meridionali della Sardegna, identificando i presunti scafisti impiegati e documentando un collaudato sistema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.