Israele, i funerali del soldato ucciso nel Libano meridionale

I residenti israeliani hanno reso omaggio giovedì a Gerusalemme al maggiore (ris.) Harel, ucciso nel sud del Libano. Birenstock, 34 anni, era padre di quattro figli e viveva nell’insediamento israeliano di Nokdim, in Cisgiordania. L’esercito israeliano ha riferito che, nella giornata di giovedì, due soldati israeliani sono morti in un’esplosione nel sud del Libano. Si tratta delle prime vittime israeliane dall’inizio, quasi due mesi fa, di una fragile tregua tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah.