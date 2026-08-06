Il Papa ad Assisi, Leone XIV: "Prepotenza di pochi nega dignità di molti, no a cultura della potenza"

“Go! Andate! Meglio ancora: andiamo! Let’s go! Ai margini, dove l’ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli e figlie di Dio”. Questo l’invito di Papa Leone XIV ai giovani durante l’omelia della messa celebrata alla Porziuncola di Assisi. “Papa Francesco, ispirandosi al Poverello di Assisi (san Francesco), ci ha messo in guardia dalla tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle ferite del Signore. Unite le migliori energie della vostra magnifica umanità – gli studi, le competenze, il lavoro, le amicizie, l’amore, la preghiera – attualizzando in modi diversi la visione di Francesco”, ha aggiunto.