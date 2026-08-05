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mercoledì 5 agosto 2026

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Ditonellapiaga si esibisce al presidio di Spin time

LaPresse
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“Appuntamento questa sera per un ospite d’eccezione, venite al presidio di Spin time”. È l’annuncio apparso oggi pomeriggio sui canali social dello Spin time. La curiosità, oltre alla solidarietà che da una settimana sostiene il presidio ha richiamato tanta gente e intorno alle 19.00 dal microfono improvvisato tra le tende degli occupanti di via Santa Croce in Gerusalemme è arrivata lei, Ditonellapiaga. “Sono qui perché credo nei valori di questo spazio, l’inclusività, la solidarietà – ha detto prima di esibirsi – Io canto, faccio questo e vi porto il mio piccolo contributo. Ora però balliamo!”.