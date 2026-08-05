Campi Flegrei, Piantedosi: "Con cittadini discussione franca, trasmessa grande unione istituzionale"

“Con i cittadini abbiamo fatto una discussione molto aperta, libera e franca e abbiamo trasmesso una grande unione istituzionale e forza nel voler sposare ogni possibile soluzione a questo problema in uno scenario che è di grande complessità. I cittadini chiedono di poter restare lì e chiedono di poterlo fare in sicurezza”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine di un incontro in Prefettura a Napoli con le istituzioni del territorio dei Campi Flegrei in seguito al sisma di magnitudo 4.7 dello scorso luglio.

“La messa in sicurezza più ampia, più stabile e più duratura possibile è l’obiettivo a cui tendiamo tutti. I 100 milioni sono la dotazione iniziale. Si è discusso anche della possibilità di superare quel pregiudizio storico laddove ci sono casi di non perfetta conformità dell’immobile. I 100 milioni per messa in sicurezza speriamo che bastino ma la partita non finisce qui, oggi”, ha aggiunto.