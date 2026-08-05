Campi Flegrei, Piantedosi: "Allo studio formula di interventi in caso di difformità urbanistiche"

“Tante cose le abbiamo discusse anche oggi al tavolo, c’è il tema storico di come bilanciare gli interventi nell’immediatezza quando si verificano questi episodi, come garantire un veloce accertamento di quelli che sono i danni che si sono provocati. Stiamo ragionando su tanti temi complessi che in passato hanno costituito un problema per esempio quello di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza anche in caso di piccole difformità urbanistiche”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno in Prefettura a Napoli dopo aver incontrato i sindaci dell’area dei Campi Flegrei dopo il sisma di 4.7 dello scorso luglio.