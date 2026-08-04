Washington, gli incendi visibili nelle immagini del satellite: il timelapse

L’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica (NOAA) ha diffuso immagini satellitari che mostrano l’espansione degli incendi boschivi nello Stato di Washington tra il 29 luglio e il 3 agosto.

Tra le altre cose, le immagini mostrano gli incendi boschivi nella parte orientale dello Stato di Washington, nei pressi di Spokane, che hanno distrutto centinaia di abitazioni e altre strutture e costretto migliaia di residenti ad evacuare.