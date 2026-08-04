Spin Time, Matteo Garrone al presidio: "Da qui un segno di speranza"

“Era importante essere qui, sono contento che comunque ci sarà Pinocchio, ci sono tanti bambini spero potranno distrarsi un attimo”. Il regista Matteo Garrone non ha voluto mancare alla proiezione del film al presidio dello Spin Time. “Sono qui come presenza umana in una realtà che per fortuna mi ha trasmesso, nel momento in cui sono entrato, una grande umanità”, ha affermato. “Ho visto tante persone in difficoltà, ma anche tante altre che sono vicine. Si respira comunque un’energia fatta di persone che hanno voglia in qualche modo di stare vicino a queste persone che non hanno più la casa, c’è un clima di grande solidarietà, ripeto, umanità e mi trasmette anche un po’ un senso di speranza. Sono qui a dare un piccolo supporto che è minimo rispetto a quello che fanno tanti altri che stanno qua 24 su 24”, ha aggiunto. “Il paese è rappresentato da tante realtà diverse, quindi c’è, questa è una realtà, ahimè, dove sappiamo che ci sono persone che hanno enormi difficoltà e sappiamo che non è solo qui questa realtà, però finché ci stanno in queste situazioni altre persone che stanno vicino a chi sta in difficoltà, trasmettendogli un supporto, aiutandogli, c’è speranza, poi, dopo, quando non ci sarà più nessuno vicino sarà un problema serio”, ha concluso.