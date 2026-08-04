Guatemala, l'eruzione del vulcano Fuego: evacuate migliaia di persone

Le autorità del Guatemala hanno ordinato l’evacuazione di alcune comunità meridionali situate nei pressi del vulcano Fuego, attualmente in eruzione. Le immagini mostrano grandi nuvole di gas e cenere sopra il vulcano, mentre la lava e i flussi piroclastici scendono lungo i pendii a grande velocità. È stata chiusa un’importante autostrada che passa vicino al vulcano, la Strada Nazionale 14. Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso le lezioni nelle città vicine. Centinaia di persone hanno perso la vita e un intero villaggio è stato distrutto durante una precedente eruzione del vulcano Fuego nel giugno 2018. Secondo le autorità, quell’episodio ha colpito fino a 1,7 milioni di persone. Il vulcano Fuego è uno dei più attivi del Guatemala. Un’altra eruzione nel giugno dello scorso anno ha provocato evacuazioni.