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martedì 4 agosto 2026

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Guatemala, l'eruzione del vulcano Fuego: evacuate migliaia di persone

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Le autorità del Guatemala hanno ordinato l’evacuazione di alcune comunità meridionali situate nei pressi del vulcano Fuego, attualmente in eruzione. Le immagini mostrano grandi nuvole di gas e cenere sopra il vulcano, mentre la lava e i flussi piroclastici scendono lungo i pendii a grande velocità. È stata chiusa un’importante autostrada che passa vicino al vulcano, la Strada Nazionale 14. Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso le lezioni nelle città vicine. Centinaia di persone hanno perso la vita e un intero villaggio è stato distrutto durante una precedente eruzione del vulcano Fuego nel giugno 2018. Secondo le autorità, quell’episodio ha colpito fino a 1,7 milioni di persone. Il vulcano Fuego è uno dei più attivi del Guatemala. Un’altra eruzione nel giugno dello scorso anno ha provocato evacuazioni.