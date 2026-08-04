Ex Ilva, sindacati :” Governo assente, subito nuovo incontro"

“Oggi non si è segnato un nuovo passaggio perché oggi all’incontro non c’era il governo e noi la prima cosa che abbiamo chiesto è che dopo uno sciopero fatto da lavoratrici e lavoratori per rispetto bisognava che ci fosse il governo per affrontare e risolvere i problemi che ci sono”. La delusione dei sindacati riuniti al ministero sulla questione ex Ilva senza un rappresentante del governo emerge dalle prime parole del segretario della Fiom, Michele de Palma appena uscito dall’incontro. Una delusione ribadita anche dai segretari di UIL, Cial e Usb. “Per quelli che erano presenti per i ministeri, i tecnici, questo era un incontro dedicato all’ascolto – si chiede Sasha Colautti dell’Usb – mi chiedo, in tutti questi mesi, cosa siamo stati a fare a questi tavoli se oggi si inizia soltanto in questa fase ad ascoltare le organizzazioni sindacali”. “E’ chiaro che era un tavolo tecnico – aggiunge Davide Sperti della Uil – sulle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore, cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti”. “Noi avevamo grandi aspettative rispetto alla capacità di elaborazione di proposte da parte di questo governo, abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta”, è invece l’amara considerazione di Ferdinando Uliano della Cisl. I sindacati hanno quindi richiesto un nuovo incontro a palazzo Chigi per giovedì prossimo.

“Abbiamo chiesto la riconvocazione rapida del tavolo a Palazzo Chigi – ha detto anche de Palma- perché è del tutto evidente che noi chiediamo una garanzia sulla decarbonizzazione e una garanzia sull’occupazione. Abbiamo presentato una proposta di piano e abbiamo bisogno di una continuità salariale e occupazionale con la decarbonizzazione”.