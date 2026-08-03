Torino, viaggio nell'ex Presidio Ospedaliero C.R.F in completo stato di abbandono

In completo stato di abbandono sulla collina di Torino, l’ex Presidio Ospedaliero C.R.F (Centro di Rieducazione funzionale) che era un enorme centro di riabilitazione. La struttura è inutilizzata dal 2007. Inizialmente costruito tra il 1927 e il 1929 come colonia estiva per orfani di guerra e figli di mutilati, l’ospedale ha cambiato funzione diverse volte. Dopo 19 anni è a pezzi, ormai completamente depredato dai vandali e con accessi liberi dalla strada provinciale che porta al Colle delle Maddalene. Nel 2021 era stato acquisito da dei privati che volevano farci una clinica, ma del progetto non se ne è saputo più nulla.