Mondiali, Vozinha sbarca in Cile: l'incredibile accoglienza dei tifosi del Colo Colo

Vozinha, il portiere capoverdiano rivelazione dei Mondiali, è finalmente arrivato in Cile per unirsi alla sua nuova squadra, il Colo-Colo. Il suo trasferimento in Sudamerica ha suscitato enorme interesse in Cile, dove la nazionale non è riuscita a qualificarsi per la terza Coppa del Mondo consecutiva dopo essersi classificata ultima nelle qualificazioni. Nel Paese si avverte già l’«effetto Vozinha». Dall’annuncio dell’ingaggio, il Colo Colo ha guadagnato quasi 70.000 follower sui propri profili social, molti dei quali provenienti dall’estero.