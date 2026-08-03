Iran, Trump: "Stop ad attacchi su richiesta di Arabia, Qatar, Emirati e Teheran"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica di aver deciso di rinviare l’ordine alle forze americane di sferrare nuovi attacchi contro l’Iran su sollecitazione degli alleati del Golfo: Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che era stato predisposto un piano affinché le forze statunitensi sferrassero domenica «il più grande attacco dalla Seconda guerra mondiale». Tuttavia, ha deciso di abbandonare il piano e di concedere più tempo alla diplomazia dopo aver ascoltato i principali leader del Golfo — tra cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman — e su richiesta di funzionari iraniani di cui non è stato rivelato il nome.