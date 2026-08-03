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lunedì 3 agosto 2026

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Iran, Teheran: "Al momento non in corso negoziati con Usa"

LaPresse
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Non stiamo conducendo negoziati con gli Stati Uniti al momento”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, citato dall’agenzia Tasnim. Rispondendo a una richiesta di commento riguardo al fatto che gli Stati Uniti non avrebbero attaccato l’Iran grazie agli sforzi dell’Arabia Saudita, il portavoce ha risposto che “la guerra dell’America contro l’Iran è una guerra contro l’intera regione”. “Negli ultimi cinque mesi, abbiamo visto che la presenza degli Stati Uniti nella regione ha aggravato l’insicurezza e l’instabilità nel territorio. È naturale che i Paesi cerchino di prevenire l’escalation ma l’esperienza ha dimostrato che ciò che scoraggia il nemico non è altro che l’autorità e la capacità di deterrenza dell’Iran“, ha aggiunto.