Iran, Teheran: "Al momento non in corso negoziati con Usa"

“Non stiamo conducendo negoziati con gli Stati Uniti al momento”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, citato dall’agenzia Tasnim. Rispondendo a una richiesta di commento riguardo al fatto che gli Stati Uniti non avrebbero attaccato l’Iran grazie agli sforzi dell’Arabia Saudita, il portavoce ha risposto che “la guerra dell’America contro l’Iran è una guerra contro l’intera regione”. “Negli ultimi cinque mesi, abbiamo visto che la presenza degli Stati Uniti nella regione ha aggravato l’insicurezza e l’instabilità nel territorio. È naturale che i Paesi cerchino di prevenire l’escalation ma l’esperienza ha dimostrato che ciò che scoraggia il nemico non è altro che l’autorità e la capacità di deterrenza dell’Iran“, ha aggiunto.