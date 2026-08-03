Ex Ilva, lavoratori bloccano la statale a Taranto: "Governo dia risposte"

I lavoratori dell’Ex Ilva di Taranto tornano in strada bloccando la statale 100 nei pressi della Direzione dello stabilimento. La mobilitazione ha ripreso vita dopo la decisione del tribunale di chiudere definitivamente l’aria a caldo, decisione che inevitabilmente impatterà in maniera negativa e “definitiva” sullo stabilimento. “L’iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arrivano le risposte da parte del Governo – spiega Francesco Brigati, segretario generale della Fiom di Taranto- C’è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.La condizione che si è determinata a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano evidentemente ci pone di fronte a un problema. C’è la questione ambientale, ma c’è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. Allora oggi siamo qui per dire al Governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012. Ad oggi non ci sono state risposte. Per questo serve un intervento pubblico da parte del Governo per garantire la transizione ecologica e misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo”.