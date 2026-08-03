Cosenza, maxi coltivazione di marijuana: l'intervento della Guardia di Finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno scoperto un ampio terreno utilizzato per la coltivazione di piantagione canapa indiana. La coltivazione era occultata all’interno della fitta vegetazione di un’area boschiva particolarmente impervia del Comune di Grisolia, le cui caratteristiche morfologiche e il rilevante isolamento la rendevano particolarmente idonea ad ospitare siti di coltivazione illecita difficilmente individuabili. Lo sviluppo della piantagione su numerosi filari, serviti da un impianto di irrigazione, evidenziava una coltivazione stabilmente organizzata e accuratamente pianificata, realizzata con modalità tali da garantirne la continuità produttiva e la successiva destinazione dello stupefacente al mercato illecito. La piantagione, composta da 53 piante di marijuana, disposte lungo differenti filari e caratterizzate da un diverso stadio vegetativo, con altezza variabile da circa 30 centimetri fino a circa 3 metri, circostanza indicativa di una coltivazione effettuata in periodi differenti, è stata sottoposta a sequestro dai militari della Tenenza di Scalea. La sostanza stupefacente rinvenuta e destinata allo spaccio, avrebbe fruttato alla criminalità oltre 200 mila di euro di profitti illeciti.