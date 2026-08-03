Ambulanti, tornano gli urtisti sulle strade di Roma

Dopo circa undici anni di schermaglie burocratiche, sentenze e carte bollate la vicenda degli urtisti di Roma riparte praticamente dalla casella del “Via”. Una sentenza del Consiglio di Stato infatti, resa nel giudizio di ottemperanza, ordina nuovamente a Roma capitale di ottemperare correttamente a quanto disposto dalla sentenza e cioè il ripristino delle vecchie postazione e la possibilità per gli urtisti di ripartire con le loro attività. “La mia famiglia è qui dalla fine della Seconda Guerra Mondiale – ci spiega uno degli urtisti al Colosseo – la nostra è una tradizione che si tramanda nei secoli ma che per volere del sindaco Marino doveva scomparire. Questa licenza era di mio nonno, poi di mio padre, ora mia e spero in futuro sia dei miei figli”. “Dobbiamo stare qui perché la sentenza del 28 luglio ce lo “impone” – spiega Angelo Pavoncello, portavoce degli urtisti di Roma – il Comune ancora non è intervenuto mandando la notifica ma noi abbiamo deciso di riprendere, proprio come ordina la sentenza. In tutto abbiamo circa 49 postazioni, prosegue, noi ripartiremo gradualmente stando ovviamente attenti anche al decoro e alla manutenzione dei monumenti”.